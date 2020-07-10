США начали «проутюживать» границы России

Пентагон вместо концепции «постоянного присутствия бомбардировщиков» перешел к «динамичному применению сил», пишет «Звезда». Согласно еженедельнику, теперь вместо постоянного присутствия на военных авиабазах американская стратегическая авиация начинает совершать полеты в условиях «оперативно-тактического хаоса».

В качестве примера применения подобного подхода изданием называются недавние облеты американскими стратегическими бомбардировщиками границ России, которые «проутюжили» воздушное пространство в непосредственной близости от Камчатки, где располагаются ударные подводные силы Тихоокеанского флота, включая стратегические подводные ракетоносцы.

«Понятно, что в реальной боевой обстановке никто не позволит американским пилотам даже приблизиться к нашим берегам. Но, как показывает исторический опыт, войны начинаются и без предупреждения — без церемонного вручения нот по дипломатическим каналам», — заключает издание.

В июле газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе, сообщила, что Воздушно-космические силы страны получат второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-100 «Премьер».

В августе 2019 года Тихоокеанский флот Военно-морского флота России на базе в Вилючинске (Камчатка) отработал скрытый вывод атомных подводных лодок проектов 671 и 949А.