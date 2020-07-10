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Россия получит второго «Премьера»

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения А-100.
Источник изображения: Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер», сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе.

По данным издания, соответствующее «принципиальное решение» уже принято, однако точные сроки постройки самолета зависят от темпов выпуска Ил-76МД-90А, на основе которого создается А-100 «Премьер».

Отмечается, что в настоящее время имеется один прототип данного самолета, созданный на основе серийного Ил-76МД-90А, и одна летающая лаборатория, переделанная из предыдущей модификации.

Самолет ДРЛО способен проводить разведку на расстоянии 200 километров от линии фронта, а особенностью А-100 «Премьер» является возможность передавать данные о цели в автоматическом режиме без голосовой связи.

Главным преимуществом А-100 «Премьер» в публикации назван новый двухдиапазонный радар с фазированной антенной решеткой, который имеет увеличенную дальность обнаружения и способен лучше обнаруживать стелс-цели.

В апреле агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщало, что ВКС России поставят новейший самолет ДРЛО А-100 «Премьер» в 2024 году.

В сентябре 2019 года в The National Interest написали, что российский самолет ДРЛО А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.

Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.

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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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DRDO
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