Россия получит новейшего «Премьера» согласно графику

Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставят новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания идут в соответствии с графиком», — сказал собеседник.

В сентябре 2019 года в The National Interest написали, что российский самолет ДРЛО А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.

Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.