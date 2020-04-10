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Россия получит новейшего «Премьера» согласно графику

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Источник изображения: Фото: ТАНТК им. Г.М. Бериева

Воздушно-космическим силам (ВКС) России поставят новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания идут в соответствии с графиком», — сказал собеседник.

В сентябре 2019 года в The National Interest написали, что российский самолет ДРЛО А-100 «Премьер» уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail.

Первый полет А-100 «Премьер» совершил в ноябре 2017 года. Прототип самолета впервые поднялся в воздух в октябре 2016 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
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