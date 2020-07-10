Развитие узлов связи полевых подвижных пунктов управления модульного типа обсудят на форуме "Армия-2020"

ЦАМТО, 9 июля. В работе круглого стола планируют принять участие специалисты научно-исследовательских организаций Минобороны России, органов военного управления и предприятий промышленности.

Как ожидается, в ходе дискуссии будут определены пути решения проблемных вопросов, возникающих при построении узлов связи полевых подвижных пунктов управления модульного типа, а также направления их дальнейшего развития и совершенствования.

Организатор круглого стола – Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2020" будут организованы и проведены в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.