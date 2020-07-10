Войти
ЦАМТО

Развитие узлов связи полевых подвижных пунктов управления модульного типа обсудят на форуме "Армия-2020"

415
0
0
Танк Т-90А во время динамического показа на форуме "Армия-2019"
Танк Т-90А во время динамического показа на форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 9 июля. В работе круглого стола планируют принять участие специалисты научно-исследовательских организаций Минобороны России, органов военного управления и предприятий промышленности.

Как ожидается, в ходе дискуссии будут определены пути решения проблемных вопросов, возникающих при построении узлов связи полевых подвижных пунктов управления модульного типа, а также направления их дальнейшего развития и совершенствования.

Организатор круглого стола – Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы форума "Армия-2020" будут организованы и проведены в период с 23 по 29 августа 2020 г. на главной выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
14.05.2020
Военные пока не отменяют форум "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот", где создаётся Covid-госпиталь
30.12.2019
Спущена на воду подводная лодка Б-603 "Волхов" проекта 06363
23.12.2019
Гендиректор "Севмаша": ведем строительство двух группировок подлодок четвертого поколения
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
25.08.2017
Минобороны получит 100 танков "Армата" до 2020 года
15.12.2015
Для выполнения задач в Сирии созданы все условия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 12:50
  • 11
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 10.07 12:44
  • 3
Британия послала России военное «предупреждение»
  • 10.07 12:39
  • 27
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 10.07 12:28
  • 2101
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 11:51
  • 1
Морпехи получат новые корабли
  • 10.07 11:47
  • 1
Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
  • 10.07 11:32
  • 2
Лазерная революция в армии
  • 10.07 11:14
  • 2
«Россия атакует с востока»: на Украине готовятся к войне
  • 10.07 10:46
  • 138
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.07 10:34
  • 2
Прощание с портянкой
  • 09.07 23:57
  • 505
Страна не работает до 30 апреля
  • 09.07 21:11
  • 1
Шойгу рассказал о предстоящем военно-морском параде в Санкт-Петербурге
  • 09.07 21:07
  • 1
Создана новая версия легендарной "Мотолыги"
  • 09.07 20:17
  • 50
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 20:09
  • 9
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация