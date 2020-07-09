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Изготовлены еще четыре истребителя Су-35С для группы «Русские Витязи»

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Как сообщило 8 июля 2020 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина - филиал ПАО "Компания "Сухой" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) изготовил еще четыре самолета Су-35С для пилотажной группы "Русские Витязи". Первые четыре самолета были переданы осенью прошлого года.

Один из четырех новых построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" для авиационной группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителей Су-35C. Комсомольск-на-Амуре, июль 2020 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Новые истребители прошли заводские испытания на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Самолеты, окрашенные в цвета российского флага, имеют серийную комплектацию. Они являются самой современной на сегодняшний день модификацией истребителя поколения 4++ Су-35С.

Со стороны bmpd укажем, что таким образом авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" получит четыре первых истребителя Су-35С, построенных КнААЗ им. Ю.А. Гагарина по гособоронзаказу 2020 года. Они построены КнААЗ в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с АО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С. По десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ ежегодно с 2016 по 2019 годы, и теперь в 2020 году предполагается сдать завершающие десять единиц.

12 ноября 2019 года авиационная группа "Русские Витязи" получила первые четыре истребителя Су-35C новой постройки КнААЗ по гособоронзаказу 2019 года, окрашенные в "фирменные цвета" группы и имеющие синие бортовые номера с "50" по "53". Теперь она получит еще четыре Су-35С, построенные по гособоронзаказу 2020 года.

Ранее авиационный парк группы "Русские Витязи", входящей в состав Центра показа авиационной техники 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова, состоял из из восьми двухместных истребителей Су-30СМ, поставленных группе новыми в октябре-ноябре 2016 года (синие бортовые номера с "30" по "37"). Истребители Су-30СМ заменили в группе истребители Су-27, на которых "Русские Витязи" летали с момента формирования в апреле 1991 года.

Один из четырех новых построенных на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) - филиала ПАО "Компания "Сухой" для авиационной группы высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" истребителей Су-35C. Комсомольск-на-Амуре, июль 2020 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Компании
КнААЗ Гагарина
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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