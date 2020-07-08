Уговоров не будет. МИД пояснил позицию РФ по дискуссии США насчет ДОН

МОСКВА, 7 июля/ Радио Sputnik. Россия не собирается уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу, дальнейшие шаги будут выстраиваться на основе взаимных интересов, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев в ходе конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Ранее прошла виртуальная конференция стран-участниц, по итогам которой замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о неудаче в сближении позиций России и США. По его словам, США вряд ли пересмотрят решение выйти из Договора по открытому небу.

По мнению Бушуева, итог этой конференции оказался двояким. США не проявили "никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода (из договора, – ред.). При этом все государства-участники договора высказались за сохранение договора как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.

"Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить. Глава делегации, представляющий Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея - все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение", – приводит РИА новости слова Бушуева.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора. Глава государства добавил, что страна будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что посол назвал страны, которые поделятся с США данными вне Договора по открытому небу.