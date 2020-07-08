Еще о планах ОСК купить индийскую верфь Reliance Naval and Engineering

Как сообщает газета "Коммерсанть" в материале Анастасии Веденеевой и Елены Черненко "ОСК пошла за три моря. Корпорация может купить верфь в Индии", Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) стала одним из претендентов на покупку крупной индийской верфи Reliance Naval and Engineering, которая выставлена на продажу из-за финансовой несостоятельности. Предприятие уже сотрудничало с предприятиями ОСК по военным заказам. В ОСК подтвердили, что рассматривают возможность приобретения актива, хотя решение пока не принято. Несмотря на тесные связи корпорации с индийским кораблестроением, эксперты скептически оценивают перспективы покупки столь большой и проблемной верфи.

Спущенный на воду строящийся на индийском судостроительном предприятии Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL) для береговой охраны Индии учебный корабль Varuna, 24.10.2018. Корабль не сдан до сих пор (с) Amit Dave / Reuters

ОСК вошла в перечень претендентов, заинтересовавшихся покупкой обанкротившейся индийской верфи Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL), расположенной в порте Пипавав и входящей в Reliance Group Анила Амбани. Об этом сообщил в своем блоге Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ), сославшись на индийские СМИ.

Reliance Naval and Engineering Ltd создана в 1997 году. Это один из крупнейших в Индии судостроительных заводов с сухим доком 662 м на 65 м. Общая площадь комплекса превышает 195 тыс. кв. м. На верфи есть два крана "Голиаф" с общей грузоподъемностью 1,2 тыс. тонн.

Компания стало первой частной верфью, получившей разрешение на строительство военных кораблей и других судов для ВМС Индии. Однако с выполнением крупнейшего контракта - на постройку пяти патрульных кораблей проекта 21 NOPV (105 м, 1,5 тыс. тонн) - возникли проблемы. Их предполагалось сдать в 2014-2016 годах, но из-за технических и финансовых сложностей ожидается передача флоту только в конце 2020-го и 2021 году. За срыв сроков ВМС Индии наложили на верфь штраф в $18 млн и удержали банковские гарантии на $14 млн.

Также верфь строит для береговой охраны Индии учебный корабль длиной 105 м и сторожевые катера.

По сообщению индийской BusinessLine, RNEL была выставлена на продажу в конце мая из-за несостоятельности, объем непокрытых обязательств составляет $0,6 млрд. По данным агентства Janes, задолженность компании в 2019 году достигала $1,6 млрд. Первый раунд подачи заявок о заинтересованности истекал 27 июня, но кредиторы решили продлить срок еще на месяц, посчитав, что низкий интерес (всего было подано пять заявок) был связан с ограничениями из-за распространения коронавируса. Помимо ОСК, по данным издания, заявку подала также структура AP Moller Maersk Group, которая владеет контейнерным терминалом в Пипававе и думает о его расширении.

В ОСК "Ъ" сообщили, что "получили приглашение и подтвердили свою готовность принять участие в конкурсной процедуре продажи верфи RNEL".

В корпорации подчеркивают, что регулярно рассматривают подобные инициативы и позиция относительно привлекательности сделки будет сформирована после изучения детальной финансово-хозяйственной информации о состоянии актива, а также всех возможных рисков, включая технологические, политические и экономические. Пока корпорация еще не аккредитована на конкурс и не получила достаточного объема информации, добавили в ОСК.

ОСК и RNEL сотрудничают давно. Предприятие активно взаимодействовало с входящим в корпорацию "Северным ПКБ" по линии разработки патрульных кораблей и техническому обслуживанию фрегатов, разработанных при участии конструкторского бюро. Кроме того, в 2015 году верфь подписала с "Центром судоремонта "Звездочка"" соглашение о создании совместного предприятия по ремонту и модернизации дизель-электрических подводных лодок. Также в 2015-2016 годах ОСК планировала выбрать партнером RNEL для строительства фрегатов проекта 11356 для индийского флота. В итоге в Индии фрегаты было решено строить на Goa Shipyard Limited, а два аналогичных корабля в РФ строит входящий в корпорацию "Янтарь".

Старший научный сотрудник Центра АСТ Михаил Барабанов полагает, что приобретение RNEL может быть попыткой ОСК закрепиться на индийском кораблестроительном рынке. Но большое количество военных заказов в Индии верфь вряд ли получит, так как их принято отдавать государственным верфям, добавляет эксперт. С ним согласен и директор Центра АСТ Руслан Пухов: "Индийский рынок вооружений - это, наверное, самый крупный рынок, где существует открытая конкуренция, и покупка этой верфи ОСК ничего не гарантирует в плане продаж". Анил Амбани считается человеком, близким к премьер-министру Индии Нарендре Моди, но это не помогло ему вывести верфь из убытков, отмечает эксперт. По его словам, глубоко продуманной стратегии в покупке этой верфи нет, "если только ОСК не хочет составить конкуренцию "Звезде" в постройке крупнотоннажного флота". Руслан Пухов напоминает, что сама ОСК плотно зависит от государственных субсидий и неспособна осуществить эффективную модернизацию своих российских предприятий.