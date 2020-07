ОСК хочет купить индийскую верфь

Как сообщают индийские СМИ, российское АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) выступает ведущим претендентом в конкурсе на покупку обанкротившейся крупной индийской частной судостроительной верфи Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL, также используется обозначение RNAVAL), находящейся в Пипававе (штат Гуджарат) и входящей в состав группы Reliance Group индийского олигарха Анила Амбани.

Строительство балкера Golden Diamond класса Panamax (74500 двт, длина 225 м) в строительном сухом доке нынешней верфи Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL) в Пипавав (штат Гуджарат), 2013 год (с) Reliance Naval and Engineering Ltd

Верфь, долгое время переживающая убытки и обремененная большой задолженностью, была выставлена на продажу через Бомбейскую фондовую биржу в конце мая, однако торги, намеченные на 27 июня, были отменены из-за недостаточно высокого интереса участников рынка. Теперь, в заявлении, направленном на Бомбейскую биржу 30 июня, новой датой торгов было назначено 27 июля. Впрочем, как сообщают, и на новые торги, как и на предыдущие, заявки подали все те же пять участников, среди которых единственным серьезным судостроительным игроком является российская ОСК. Еще три являются небольшими индийскими компаниями, а пятым является APM Terminals Management, подразделение контейнерных терминалов датского конгломерата по морским перевозкам AP Moller Maersk Group, управляющее примыкающей к территории RNEL контейнерным терминалом порта Пипавав и не скрывающее, что территория верфи ему нужна для расширения порта.

Задолженность RNEL в 2109 году достигла 126 млрд рупий (1,6 млрд долл). В январе 2020 года группа кредиторов во главе с Банком Индии подала на RNEL в суд для взыскания задолженностей в 11,6 млрд рупий и в последующем добилась признания несостоятельности RNEL по задолженностям и выставления верфи на продажу, которая и должна была быть осуществлена 27 июня.

ОСК имеет давний интерес и cвязи с верфью RNEL, которая давно сотрудничает с российскими предприятиями. В 2000-е годы эта индийская верфь, тогда именовавшаяся Pipavav Defence and Offshore Engineering (PDOE), сотрудничала с российским ОАО "Северное ПКБ" в разработке проекта 21 патрульного корабля, серия которых была заказана ВМС Индии (однако потом российский вариант проекта был отвергнут). В декабре 2010 года PDOE заключила соглашение о сотрудничестве с ФГУП "Рособоронэкспорт" по совместному продвижению военных кораблей российских проектов на рынки Индии и третьих стран. а также по техническому обслуживанию ряда кораблей ВМС Индии - подводных лодок проекта 877ЭКМ и трех фрегатов индийского проекта 17 (типа Shivalik), также разработанного при участии Северного ПКБ.

В июле 2015 года PDOE подписала со входящим в состав ОСК российским ОАО "Центр судоремонта "Звёздочка" (Северодвинск) соглашение о создании совместного предприятия по реализации планируемой программы по проведению среднего ремонта и модернизации четырех дизель-электрических подводных лодок проекта 877ЭКМ ВМС Индии, с прицелом на формировании на основе этого СП зарубежного центра по ремонту подводных лодок российской постройки проектов серий 877 и 636 флотов третьих стран. Также в 2015-2016 годах ОСК планировала именно RNEL/PDOE выбрать в качестве партнера по строительству в Индии двух фрегатов проекта 11356 для индийского флота - но индийская сторона выбрала государственную верфь Goa Shipyard Limited в Гоа.

Нынешняя RNEL в Пипававе была создана группой SKIL Infrastructure в 1997 году первоначально под оффшорные энергетические проекты, с 2005 года именовалась Pipavav Shipyard Limited. К 2015 году верфь имела до 2 млрд долгов и в 2015-2017 годах перешла под контроль группы Reliance Амбани, название Reliance Naval and Engineering Ltd верфь получила в сентябре 2017 году.

К настоящему времени RNEL является крупнейшим судостроительным предприятием в Индии, имея огромный строительный сухой док длиной 662 м и шириной 65 м, способным вмещать суда любых размеров (фактически 295 м длины дока отведено под судоремонт). Док оснащен двумя 600-тонными большими кранами Goliath грузоподъемностью 1200 тонн. Имеется также площадка по строительству морских нефтегазодобывающих платформ размером 750 на 265 м, достроечный причал в 300 м и достроечные набережные длиной 720 м. Утверждается, что мощности верфи позволяют обрабатывать до 12 тысяч тонн стали в день.

Интересно отметить, что в феврале 2017 года верфь подписала соглашение об обслуживании и ремонте кораблей 7-го флота ВМС США.

В 2011 году верфь (еще PDOE) получила контракт ВМС Индии на постройку пяти 1500-тонных 105-метровых патрульных кораблей проекта 21 NOPV (фактическим разработчиком финального проекта выступила американская Alion Science), со сдачей в 2014-2016 годах, однако из-за многочисленных технических и финансовых проблем верфи их постройка превратилась в долгострой, и два первых корабля (Shachi и Shruti) были спущены в 2017 году, а их сдача намечается сейчас на конец 2020 и 2021 год соответственно. К настоящему времени ВМС Индии наложили на верфь штраф в 18 млн долл за срыв поставки кораблей и удержали 14 млн долл выданных верфи банковских гарантий, что усугубило финансовое состояние предприятия. Также верфь строит для береговой охраны Индии 105-метровый учебный корабль Varuna, спущенный на воду в октябре 2018 года, и ведет постройку сторожевых катеров.

Со стороны bmpd заметим, что стремление ОСК приобрести откровенно проблемную и хронически убыточную индийскую верфь вызывает только недоумение, ввиду того, что сама ОСК плотно зависит от государственных субсидий и неспособна осуществить эффективную модернизацию своих российских предприятий. Вбухивание средств российского государства в кризисный индийский актив вместо российских заводов и российских рабочих вряд ли положительно одобрит общественность. Видимо, поэтому ОСК и старается не оглашать свое участие в тендере по выкупу RNEL.

Превратившиеся в долгострой строящиеся на верфи Reliance Naval and Engineering Ltd (RNEL) в Пипававе (штат Гуджарат) для ВМС Индии патрульные корабли Shachi и Shruti проекта 21 NOPV, 2019 год (с) ВМС Индии (via Jane's)