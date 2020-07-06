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Интерфакс-АВН

Зеленский обещает сделать украинский флот образцом современности, полностью оснастить его ракетным оружием

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Доставленные в Одессу из США сторожевые катера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, переданные ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019
Доставленные в Одессу из США сторожевые катера Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск" типа Island, переданные ВМС Украины из состава береговой охраны США. Одесса, 22.10.2019.
Источник изображения: министерство обороны Украины и АрмияInform

Киев. 5 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский пообещал делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью страны, заявил о планах полностью оснастить ВМС ракетным оружием.

"Наша государственная цель - регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины", - заявил глава государства, выступая в воскресенье в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины.

"Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. А город Одесса стал не только морской столицей, а мозгами, сердцем и душой всех военно-морских сил Украины", - отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина и ее ВМС никогда и никому не позволят разрушить систему Черноморской безопасности.

"У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе - в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести асимметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием - как главный фактор сдерживания", - сказал он.

По его словам, важными являются государственные испытания украинского ракетного комплекса "Нептун", а его принятие на вооружение сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей. "Также в наших ближайших планах - получение катеров "Айленд" и "Марк VI" в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить за постоянную поддержку Украины всех наших международных партнеров", - добавил он.

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