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Изменившим орбиту МКС космическим мусором оказался обломок российской ракеты

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Космический мусор
Космический мусор.
Источник изображения: geektimes.com

Международная космическая станция (МКС) изменила свою орбиту, так как уклонялась от возможного столкновения с обломком ступени российской ракеты «Протон». Об этом сообщил РИА Новости представитель НАСА.

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12, запущенной в сентябре 1987 года», — сказал представитель НАСА.

В пятницу, 3 июля, МКС была вынуждена изменить свою орбиту для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. В «Роскосмосе» сообщили, что высоту орбиты МКС увеличили на 900 метров, однако не уточнили, что из себя представлял и кому принадлежал мусор.

На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они продолжают осуществлять свою экспедицию по запланированной программе.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
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