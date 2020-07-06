Космический мусор вынудил МКС изменить орбиту

Международная космическая станция (МКС) была вынуждена изменить свою орбиту для того, чтобы избежать столкновения с космическим мусором. Об этом сообщается на официальном сайте «Роскосмоса»

Операцию по коррекции орбиты произвел Центр управления полетами ЦНИИмаш (входит в «Роскосмос»). Для этого маневра были использованы двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14», который пристыкован к агрегатному отсеку модуля «Звезда» российского сегмента МКС.

На данный момент в состав экипажа МКС входят космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Они продолжают осуществлять свою экспедицию по запланированной программе.

Ранее «Роскосмос» заинтересовался полетами на Crew Dragon. Так, в корпорации особое внимание уделяют вопросам безопасности американского пилотируемого космического корабля, решение которых позволит использовать его для доставки космонавтов на МКС.