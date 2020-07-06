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Россия модернизировала атомные глубоководные станции

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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит».

Атомные глубоководные станции проектов 19102 и 18512 в 2019 году прошли ремонт с модернизацией, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на годовой отчет конструкторского бюро «Малахит».

В документе отмечается, что разработчик «выполнял работы по техническому сопровождению ремонта». В отчете не прописано, какие конкретно системы станций были обновлены.

В июне ТАСС, ссылаясь на два источника, сообщил, что начало работ по восстановлению поврежденной в ходе пожара атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» проекта 10831 перенесено с 2020 года на 2021 год.

В июле 2019 года в Баренцевом море потерпел аварию АС-31 «Лошарик», который, согласно версии Минобороны России, занимался проведением батиметрических измерений.

Согласно открытым источникам, станции проектов 19102 и 18512 предназначены для проведения специальных работ на дне моря.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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