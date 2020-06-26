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Раскрыты перспективы сгоревшего российского «Лошарика»

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Источник изображения: Фото: lebed.com

Начало работ по восстановлению поврежденной в ходе пожара атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» перенесено с 2020 года на 2021 год. О перспективах изделия ТАСС сообщили два источника.

Один из собеседников рассказал, что операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке «перешла на 2021 год». При этом первым в очереди на такую операцию в «Звездочке» стоит старый аппарат АС-15. Второй источник подтвердил, что «АС-31 — не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт».

В ноябре 2019 года ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что АС-31 «Лошарик» доставили в «Звездочку» в Северодвинске Архангельской области для проведения ремонтных работ.

В августе того же года сообщалось, что ремонт «Лошарика» начнется осенью. Тогда планировалось, что сначала из субмарины откачают воду и оценят состояние титанового корпуса и внутренних помещений, после чего будет составлен проект на работы по ремонту и восстановлению.

1 июля 2019 года в Баренцевом море потерпела аварию станция АС-31 «Лошарик», которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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