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Строительство производственной линии по сборке гиперзвуковых планирующих блоков C-HGB в США

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Строительство производственной линии по сборке гиперзвуковых планирующих блоков C-HGB в США

1 июля 2020 года Министр Армии США Райан Маккартни проинспектировал ход строительства производственной линии компании Dynetics Technical Solutions (DTS) по сборке управляемых маневренных планирующих гиперзвуковых боевых блоков Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) в Хантсвилле (штат Алабама).

На встрече с коллективом предприятия, Министр Армии США заявил: "военным нужны системы гиперзвукового оружия, которые в скором времени будут производить в Хантсвилле. Это даст нам техническое преимущество в вероятной войне на десятилетия вперед. Ваш труд здесь защитит наш образ жизни. Соединенные Штаты будут инвестировать миллиарды долларов в течение следующих пяти лет для быстрого производства и развертывания сотен таких ракет для оснащения наших стратегических сил сдерживания".

Как ранее сообщали коллеги bmpd , универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая боевая часть Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB) разрабатывается изначально для оснащения систем вооружения трех видов американских вооруженных сил (армии, ВВС и ВМС) под эгидой Управления гиперзвуковых проектов армии США (Army Hypersonic Project Office; входит в состав RCCTO) Сандийскими национальными лабораториями (Sandia National Laboratory) министерства энергетики США. Гиперзвуковая боевая часть C-HGB основана на разработанной Сандийскими национальными лабораториями в интересах армии США экспериментальной гиперзвуковой боевой части Advanced Hypersonic Weapon (AHW), летные испытания которой проводились двумя пусками в 2011 и 2014 годах (второй пуск был неудачным из-за аварии разгонного блока) и достигшей в 2011 году скорости 8М. Для C-HGB официально пока что заявляется скорость "более 5М".

До настоящего времени блоки C-HGB изготавливались самими Сандийскими национальными лабораториями, однако в августе 2019 года армия США выдала контракт компании Dynetics Technical Solutions (DTS) на сумму 352 млн. долл на организацию серийного производства гиперзвуковой боевой части C-HGB. Согласно заявлению генерала Тургуда, DTS совместно с Сандийскими национальными лабораториями изготовит на площадке последних блок для третьего летного испытания, запланированного на третий квартал 2021 финансового года, а затем компания на свом известном заводе в Хантсвилле (штат Алабама) приступит к самостоятельному изготовлению блоков C-HGB для последующих летных испытаний и для серийного оружия.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AHW
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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