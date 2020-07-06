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Известия.ru

Белый дом проверит на лояльность Трампу политназначенцев Пентагона

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: REUTERS/Mike Segar

Администрация президента США со следующей недели начнет проверку на лояльность главе государства Дональду Трампу политических назначенцев Пентагона. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил журнал Foreign Policy

Издание отмечает, что проверки будут представлять собой беседы, которые будут проводить два сотрудника отдела кадров Белого дома. Продолжительность их не превысит полчаса. По итогам беседы должностные лица оборонного ведомства, которые будут признаны нелояльными нынешнему американскому лидеру, могут быть уволены.

В отправленном администрацией письме говорится, что такие встречи станут «возможностью обсудить свою карьеру и интересы на 2021 год и последующий период».

По информации источников журнала, должностные лица высокого ранга, такие как министр обороны Марк Эспер, не намерены участвовать в этих беседах и считают их необязательными. Ожидается, что позднее аналогичные встречи будут проведены с представителями Госдепартамента и министерства внутренней безопасности.

В последние десятилетия ни один из американских президентов не предпринимал подобных действий, подчеркнули в издании.

4 июня сообщалось, что Трамп якобы рассматривал возможность отправить в отставку министра обороны Марка Эспера из-за разногласий по поводу протестов. Президент, предположительно, рассердился на Эспера, когда тот выступил против использования закона о подавлении восстаний от 1807 года, который дает президенту право на использование вооруженных сил внутри страны.

7 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему доверяет главе Пентагона.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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