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Интерфакс-АВН

Космические силы США планируют 15 июля вывести на орбиту секретный разведывательный спутник

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МБР Minotaur IV
Запуск МБР Minotaur IV.
Источник изображения: vandenberg.af.mil

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Minotaur-4 15 июля должна стартовать на орбиту с секретным спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщило NASA.

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

При этом указывается, что запуск будет первым, проводимым под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Minotaur IV
Компании
NASA
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