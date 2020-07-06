Космические силы США планируют 15 июля вывести на орбиту секретный разведывательный спутник

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Американская ракета-носитель Minotaur-4 15 июля должна стартовать на орбиту с секретным спутником в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщило NASA.

Запуск ракеты планируется осуществить с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

При этом указывается, что запуск будет первым, проводимым под управлением недавно сформированных Космических сил США с космодрома NASA Уоллопс.