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40-летняя отремонтированная «Москва» еще десятки лет будет защищать Крым

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Ракетный крейсер «Москва»
Ракетный крейсер «Москва» (проект 1164).
Источник изображения: Forums.airbase.ru

Расположенный в Крыму 40-летний ракетный крейсер «Москва» проекта 1164 «Атлант» отремонтирован, сообщили РИА Новости в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота (ЧФ) России.

«Корабль прослужит после ремонта не один десяток лет. На крейсере была проведена масштабная работа по ремонту и модернизации», — заявили на предприятии.

Там же отметили, что крейсер «выйдет из дока с капитально отремонтированным двигателем, заменой дизель-генераторов и систем РТС [радиотехнические системы]. Кроме того, на крейсере заменены сотни метров кабель-трасс».

В апреле военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал «Москву» самым мощным кораблем ЧФ России. По его словам, крейсер «прослужит еще несколько лет».

Данный корабль, являющийся флагманом ЧФ, введен в эксплуатацию в декабре 1982 года. Последние ремонтные работы на крейсере начались в 2018 году. Водоизмещение корабля составляет 11 500 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность плавания — 30 суток, численность экипажа — 500 человек. Корабль оснащен 16 пусковыми установками крылатых ракет П-800 «Оникс», артсистемой АК-130 и торпедным вооружением. Имеется площадка для вертолета Ка-27.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
П-800 Оникс
Проекты
1164 Атлант
ЧФ
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