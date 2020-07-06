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Интерфакс-АВН

Акционеры ТАНТК решили не увеличивать уставный капитал в 1,7 раза за счет допэмиссии в пользу ОАК

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ТАНТК им. Бериева
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева. На переднем плане стоит базовый противолодочный самолет Ил-38Н авиации ВМФ России, рядом с ним самолет ДРЛО А-50 ВВС России, на заднем плане с флагом на киле китайский военно-транспортный самолет Ил-76.
Источник изображения: сегодня mil.news.sina.com.cn.

Ростов-на-Дону. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Акционеры ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ТАНТК, входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК) на годовом собрании отклонили предложение об увеличении уставного капитала предприятия путем размещения дополнительного выпуска акций на 500 млн рублей, следует из сообщения компании.

Против размещения допэмиссии выступило большинство акционеров.

На предприятии ситуацию не комментируют.

В рамках допэмиссии планировалось разместить по закрытой подписке в пользу ОАК 1 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

В настоящее время уставный капитал ТАНТК составляет 725 млн 625,5 тыс. рублей. В случае принятия акционерами положительного решения и последующего размещения допэмиссии уставный капитал компании мог увеличиться в 1,7 раза и составить 1 млрд 225 млн 625,5 тыс. рублей.

Акционеры также приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год из-за отсутствия прибыли, избрали совет директоров и ревизионную комиссию. Аудитором общества на 2020 год акционеры утвердили АО "БДО Юником".

Годовое собрание акционеров ТАНТК прошло 30 июня в заочной форме. Реестр акционеров для участия в собрании был закрыт по состоянию на 5 июня.

Как сообщалось, в прошлом году ТАНТК получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,7 млрд рублей.

За 2018 год компания не начисляла и не выплачивала дивиденды, получив 2,8 млрд рублей чистого убытка по РСБУ.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ТАНТК в последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2007 года из расчета 7,17 рубля на простую акцию в сумме 98,9 млн рублей.

Согласно списку аффилированных лиц ТАНТК на 30 июня 2019 года, доля ПАО "ОАК" в уставном капитале составляет 86,2%, ПАО "НПК "Иркут" - 6,7%, ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" - 6,2%. В последующие отчетные периоды компания не раскрывала своих акционеров.

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ИРКУТ НПК
ОАК
Сухой ПАО
ТАНТК им. Бериева
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