Как отличить первый ударный БПЛА Украины от турецкой «Анки»: о внешнем виде и характеристиках

Источник изображения: https://www.tusas.com

Украинская оборонная промышленность продолжает презентовать свои новейшие разработки. На этот раз заявляется о создании ударного беспилотника средней весовой категории.

Глава украинского госпредприятия «Луч» Олег Коростелев, являющийся одновременно генеральным конструктором, рассказал о новом творении ВПК незалежной. С его слов, первый украинский ударный БПЛА, получивший обозначение «Сокол-200», планируется представить уже в октябре текущего года.

Он сможет нести вооружение (пусковые установки с 4 ракетами) массой около 200-250 кг. Продолжительность полета машины составит примерно сутки. В качестве силовой установки может фигурировать как поршневой, так и турбовинтовой двигатель. В роли пункта управления предлагается использовать после доработки РКП-360, который уже придан противокорабельному ракетному комплексу «Нептун».

Я считаю, что вполне реально принять такой самолет на вооружение за полтора года. Начать летать там, через девять месяцев, и еще 8-9 месяцев оставить на все испытательные работы и отработки

- отметил Коростелев.

Со своей стороны отметим, что анонсированный КБ «Луч» беспилотник по внешнему виду практически идентичен турецкому БПЛА «Анка» (пожалуй, единственное отличие – это наличие закрылков у «Сокола-200»). Более того, совпадают полезные нагрузки двух машин (Anka также несет до 250 кг) и продолжительность полета (до 24 ч).

Также можно учесть, что на Украину налажены поставки некоторых типов турецкой военной техники. Среди них фигурирует БПЛА Bayraktar TB2, партия которого была полностью отгружена в 2019 году. В этой связи вполне возможна продажа незалежной и турецкой «Анки».

В итоге, принимая во внимание состояние украинского ВПК, можно предположить, что фактически речь ведется либо о лицензионной сборке турецких машин, либо, что более вероятно, об их прямой закупке с последующей презентацией в качестве украинских БПЛА.

БПЛА «Анка» и ее ТТХ:

Источник изображения: https://www.tusas.com