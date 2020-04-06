«Наголову разбили Россию»: 93-й бригаде ВСУ передают «турецкий опыт»

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

Командование 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный Яр» поделилось принятыми на вооружение «стратагемами» - правилами ведения боевых действий, следование которым в состоянии обеспечить победу над неприятелем.

С его слов, на вооружении соединения находятся высокоточные образцы современного противотанкового оружия, которое якобы «постоянно доказывает свою ловкость» в борьбе с российскими войсками. Решив привнести выработанный в боях опыт в солдатскую массу, расчетам ПТРК было поручено обучить обычных пехотинцев искусству владения соответствующими изделиями. Как считается, в итоге бойцы на передовой смогут самостоятельно использовать противотанковые комплексы.

Командование аргументирует своё решение необходимостью широкого внедрения в армию «высоких технологий». В качестве примера приводится операция «Весенний щит»: как утверждается, тогда «турецкая армия с помощью ударных беспилотников наголову разбила российскую технику в Сирии».

Советские нормы расходов БК, когда снарядами буквально засыпали врага, причем не прицельно, уходят в прошлое. Для Украины это - большая роскошь. Поэтому будущее - за высокоточным оружием и специалистами, которые умеют им пользоваться

- отмечается в 93-й бригаде, при этом замалчивая о высокой стоимости ПТУР.

При этом остаётся не совсем понятным "передача турецкого опыта" при учёте того, что в Идлибе ВС Турции использовали ударные беспилотники, а в данном случае речь идёт о ПТРК.

На закрепленной за ней странице в Facebook, размещены фотографии состоящих на вооружении данного соединения противотанковых средств, которые, судя со слов командования, в условиях коллапса украинской армии уже превратились в «хайтек».

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

ПТРК «Стугна-П» разработки КБ «Луч»

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

СПТРК «Амулет» на шасси БРДМ-2 КБ «Луч»

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

ПТРК «Корсар» КБ «Луч»

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

Советские ПТРК «Метис» и «Корсар»

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

Боевая часть советского СПТРК «Конкурс» на шасси БРДМ-2

Источник изображения: https://www.facebook.com/93OMBr/

СПТРК на шасси CF moto TRACKER