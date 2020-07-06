Внедрение современных информационных технологий в деятельность ВС РФ обсудят на форуме "Армия-2020"

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". Третий день.

ЦАМТО, 3 июля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" 28 августа спланировано проведение круглого стола на тему: "Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации".

В ходе круглого стола обсудят доклады представителей органов военного управления и военно-промышленного комплекса по перспективам внедрения современных информационных технологий с целью определения основных направлений развития автоматизированных информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

Модератор дискуссии – руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников, сообщате Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.