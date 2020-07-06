Войти
ЦАМТО

Внедрение современных информационных технологий в деятельность ВС РФ обсудят на форуме "Армия-2020"

699
0
0
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". Третий день
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2015". Третий день.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 3 июля. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020" 28 августа спланировано проведение круглого стола на тему: "Актуальные вопросы развития информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации".

В ходе круглого стола обсудят доклады представителей органов военного управления и военно-промышленного комплекса по перспективам внедрения современных информационных технологий с целью определения основных направлений развития автоматизированных информационных систем Вооруженных Сил Российской Федерации.

Модератор дискуссии – руководитель Департамента информационных систем Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Олег Масленников, сообщате Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
Похожие новости
30.12.2019
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
19.09.2018
Научный пессимизм
16.08.2017
Минобороны России создало виртуальный 3D-гид по военно-патриотическому парку "Патриот" в Кубинке
16.08.2017
Минобороны создало виртуальный 3D-гид по парку "Патриот" в Кубинке
22.05.2017
Ядерный психоз крепчает
08.07.2016
Билеты на "Танковый биатлон" в 2016 году будут стоить 500 рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.07 20:01
  • 33
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 06.07 19:45
  • 1
"Ребята, ничего не получится". Эксперт о шансах США при конфликте с РФ
  • 06.07 19:34
  • 66
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 06.07 19:24
  • 8
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 06.07 19:03
  • 2
Доля современного вооружения в ВКС уже более 70%
  • 06.07 16:39
  • 1
Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической ПРО
  • 06.07 15:56
  • 4
Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения
  • 06.07 15:20
  • 3
Главком ВВС: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков
  • 06.07 13:39
  • 1
Кто управляет прошлым?
  • 06.07 13:11
  • 1
Киев должен быть активнее: Москва готовит документ по Донбассу
  • 06.07 12:56
  • 1
"Эффект домино": Рябков о возможном крахе Договора по открытому небу
  • 06.07 10:57
  • 1
Американскую разведку ждет перестройка
  • 06.07 10:28
  • 1
В МИД рассказали о секретной работе США в биолаборатории в Грузии
  • 06.07 08:05
  • 23
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 06.07 00:08
  • 2
Взамен российским: новые двигатели усилят китайские транспортники