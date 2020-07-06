Подводная лодка и корабли Тихоокеанского флота провели учебную дуэль в Японском море

Владивосток. 3 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тактическое учение, в ходе которого корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с противолодочным самолетом Ил-38 отрабатывали поиск, слежение и атаку субмарины условного противника, прошло в акватории Японского моря, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"По вводной экипаж самолета Ил-38 вылетел в район предполагаемого нахождение подводной лодки условного противника, где выставил поле из гидроакустических буев. После обнаружения субмарины противолодочники передали координаты корабельной противолодочной ударной группе, которая атаковала подводную лодку практическими торпедами и глубинными бомбами", - говорится в сообщении.

В свою очередь дизельная подводная лодка совершила маневр уклонения и провела контратаку, выполнив практическую стрельбу по отряду кораблей торпедами.