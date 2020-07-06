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Интерфакс-АВН

Подводная лодка и корабли Тихоокеанского флота провели учебную дуэль в Японском море

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Ил-38Н
Ил-38Н.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Владивосток. 3 июля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тактическое учение, в ходе которого корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с противолодочным самолетом Ил-38 отрабатывали поиск, слежение и атаку субмарины условного противника, прошло в акватории Японского моря, сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"По вводной экипаж самолета Ил-38 вылетел в район предполагаемого нахождение подводной лодки условного противника, где выставил поле из гидроакустических буев. После обнаружения субмарины противолодочники передали координаты корабельной противолодочной ударной группе, которая атаковала подводную лодку практическими торпедами и глубинными бомбами", - говорится в сообщении.

В свою очередь дизельная подводная лодка совершила маневр уклонения и провела контратаку, выполнив практическую стрельбу по отряду кораблей торпедами.

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Страны
Япония
Продукция
Ил-38
Проекты
Военные учения
ТОФ
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