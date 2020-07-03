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Интерфакс-АВН

Строительство домов для сотрудников космодрома "Восточный" возобновят в течение нескольких недель

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Космодром «Восточный»
Космодром «Восточный».
Источник изображения: forbes.ru

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Незавершенное строительство жилья для сотрудников космодрома "Восточный" возобновится в течение нескольких недель, сообщает "Роскосмос".

В четверг ход строительства объектов космодрома проверил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На космодроме глава Роскосмоса осмотрел незавершенные объекты строительства первой очереди, а также жилищный фонд микрорайона "Звездный" в Циолковском. В течение нескольких недель в микрорайоне "Звездный" будут возобновлены строительные работы по пяти домам, по завершении которых квартирами будут обеспечены более 400 семей сотрудников космодрома "Восточный", - сообщили в "Роскосмосе".

В ходе осмотра космодрома Рогозин заслушал доклады о завершении работ на комплексе эксплуатации районов падения обломков отделяемых ступеней ракет-носителей, а также о водозаборном сооружении №5, главном метеорологическом корпусе и комплексе хранения компонентов ракетного топлива.

"Глава госкорпорации также посетил строящийся стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", где оценил темпы работ на площадке хранения технологического оборудования, стартовом сооружении, технологическом блоке нафтила и резервуарах запаса воды", - сообщили в "Роскосмосе".

По итогам поездки глава госкорпорации провёл совещание, на котором обсуждались вопросы строительства объектов космодрома.

"Восточный" - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара". Работы планируется завершить к декабрю 2022 года. Ряд объектов первой очереди строительства не завершен.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 ноября 2019 года на примере строительства космодрома "Восточный" напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств, добиться абсолютной прозрачности при реализации национальных и других крупных проектов.

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день сообщил журналистам, что на строительство "Восточного" было выделено 91 млрд руб., а похищено 11 млрд руб., из которых удалось вернуть государству только 3,5 млрд руб.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила 17 ноября прошлого года, что СКР расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, а 42 дела уже направлены в суд.

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Россия
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Рогозин Дмитрий
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