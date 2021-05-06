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Строительные леса передвижного типа

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При проведении строительно-ремонтных работ любых видов используют передвижные строительные леса, которые относят к вспомогательному оборудованию. Они характеризуются устойчивостью и прочностью, при этом обеспечивают полный доступ к поверхностям и облегчают проведение отделки или монтажа.


Особенности строительных лесов при проведении ремонтно-строительных работ

Зачастую конструкции изготавливают из натурального дерева или металла, однако последние практически вытеснили своих аналогов. Кроме этого, существует несколько популярных видов лесов, которые активно используются в строительстве:

  • клино-хомутовые. Характеризуются легкостью и универсальностью, так как могут применяться снаружи и внутри помещений. Ключевым преимуществом является возможность установки ярусов в наиболее необходимых местах;
  • ригельные. Массивные и металлоемкие, они отличаются повышенной устойчивостью и способны выдерживать даже интенсивные нагрузки. При этом, несмотря на мощность они отличаются компактностью в сложенном состоянии, а значит при их хранении или транспортировке не возникнет никаких хлопот;
  • рамные. Состоят из рам, причем все элементы конструкции соединяются между собой по диагонали и горизонтали.

Особенного внимания заслуживают передвижные конструкции. Они отличаются опцией передвижения и оперативностью их возведения. Вышки-туры обычно применяются там, где требуется постоянно передвигать конструкцию с одного места на другое. При этом они просто незаменимы при устройстве подвесных потолков, установке вентиляционных систем и сигнализации.


Технические характеристики передвижных строительных лесов

Вышки-туры пользуются широким спросом благодаря возможности их быстрого передвижения и вариативности параметров. Конструкции без труда позволяют проводить любые работы даже в наиболее труднодоступных местах, а передвижение осуществляется за счет специальных колес, дополнительно оснащенных стопорами и тормозами. Вышки можно наращивать до необходимой высоты, а рабочие поверхности устанавливать на один из 4 типов.

Все вышки-туры отличаются практически идентичными техническими параметрами:

  • максимальная высота может составлять не более 22 м, а ширина 13 м;
  • рабочая поверхность составляет 2,2 м2;
  • максимальная нагрузка не должна превышать отметку в 200 кг на 1 м2;
  • в качестве материала изготовления зачастую выступает качественная сталь, надежно защищенная от воздействия внешних факторов;
  • крепление осуществляется способом "труба в трубу";
  • передвижные леса оснащаются колесами крупных размеров с защитой в виде резинового покрытия, за счет чего передвигать их можно без лишних физических усилий.

Любая стройка осуществляется с применением строительных лесов. Сборные, каркасные или временные конструкции передвижного типа очень универсальны и могут с легкостью использоваться внутри или снаружи помещений. А в зависимости от размеров, на них могут разместиться рабочие со всем необходимым оборудованием. Однако вышки могут применяться для менее нагрузочных работ на небольшой высоте, поэтому использовать их рекомендуется в основном для монтажа оконных систем, росписи потолков или покраски стен. Но несмотря на некоторые ограничения, передвижные конструкции очень мобильны и компактны.

Подобрать вышку можно в зависимости типа и масштабов предстоящих работ. Главное перед выбором обращать внимание на качество и надежность изделий. А чтобы приобрести леса соответствующие всем заявленным требованиям, достаточно уточнить интересующую информацию у консультантов интернет-магазинов, которые помогут найти оптимальную по всем характеристикам модель.


Источник: материалы сайта Закупка.

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