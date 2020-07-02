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bmpd.livejournal.com

Поставлен 2500-й вертолет Apache

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Корпорация Boeing 30 июня 2020 года сообщила, что поставила 2500-й боевой вертолет семейства АН-64 Apache. Им стал вертолет АН-64Е Apache Guardian, переданный армейской авиации США. Производство вертолетов Apache ведется на предприятии в Меса (штат Аризона).

Боевой вертолет Boeing АН-64Е Apache Guardian армейской авиации США (c) Boeing

Первый серийный вертолет АН-64А Apache был выкачен с производственной линии в Меса 30 сентября 1983 года и был передан армии США в январе 1984 года. К настоящему времени вертолеты Apache, помимо США, состоят на вооружении еще 15 государств, и недавно были заказаны Марокко. Всего произведено 937 вертолетов модификации АН-64А до 1997 года, более 1000 вертолетов АН-64D с 1997 по 2013 год, и более 500 АН-64Е с 2011 года.\\

Вертолет Apache изначально был разработан и запущен в производство компанией Hughes Helicopters, выигравшей с его проектом Hughes Model 77 в 1976 году конкурс армии США по программе Advanced Attack Helicopter (AAH). Первый полет первого прототипа вертолета YAH-64А состоялся 30 сентября 1975 года. В январе 1984 года Hughes Helicopters была приобретена корпорацией McDonnell Douglas, в свою очередь в 1997 году поглощенной Boeing.

Боевой вертолет Boeing АН-64A Apache армейской авиации США (c) Boeing

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Страны
Марокко
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
MD Helicopters
Проекты
2020-й год
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