Марокко заключило соглашение на закупку 24 вертолетов Boeing AH-64E Apache

Корпорация Boeing 25 июня 2020 года сообщила, что Марокко заключило с министерством обороны США соглашение по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) на приобретение 24 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian.

Первый боевой вертолет Boeing AH-64E Apache Guardian, полученный ВВС Индии. Меса (Аризона), 10.05.2019 (с) ВВС Индии

Boeing будет строить и поставлять вертолеты АН-64Е по контракту с армией США для последующей поставки Марокко в соответствии с механизмом FMS. Поставки вертолетов Марокко должны быть начаты в 2024 году. Параметры соглашения не раскрываются.

Марокко стало 17-м заказчиком вертолетов Apache.

Со стороны bmpd напомним, что в ноябре 2019 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Марокко по линии FMS 24 (плюс 12 в опционе) боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, в поставку должно войти также вооружение. Согласно уведомлению, только 18 из 36 вертолетов планировалось оснастить надвтулочными РЛС AN/APG-78 Longbow. Общая предполагаемая стоимость поставки вместе с опционом была оценена в 4,25 млрд долл.

Cогласно ноябрьскому уведомлению, в поставку из вооружения должны были войти 551 управляемая ракета AGM-114R Hellfire (в том числе 110 опционных); 60 управляемых ракет AGM-114L Hellfire; 72 учебные ракеты M36E9 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM); 53 управляемые ракеты AIM-92H Stinger класса "воздух-воздух", 29 учебных ракет Stinger Captive Flight Trainers (CFT) и восемь учебных ракет Stinger Aerial Handling Trainers (AHT); 588 (в том числе 110 опционных) корректируемых ракет калибра 70 мм Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS); 5216 (в том числе 1320 опционных) неуправляемых авиационных ракет калибра 70 мм; и 93000 (в том числе 27500 опционных) выстрелов к 30-мм пушке.

Сейчас ВВС Марокко в качестве боевых вертолетов располагают примерно 24 уже устаревшими французскими легкими вертолетами Aérospatiale SA 342М/L Gazelle, закупавшимися с 1978 года и оснащенными ПТУР НОТ.