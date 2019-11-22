Планируемая поставка Марокко 36 американских боевых вертолетов AH-64E Apache

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 19 ноября 2019 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Марокко по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 36 (в том числе 12 в опционе) боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, в поставку должно войти также вооружение. Только 18 из 36 вертолетов будут оснащены надвтулочными РЛС AN/APG-78 Longbow. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Общая предполагаемая стоимость поставки составит 4.25 млрд долл.

Первые полученные ВВС Индии боевые вертолеты Boeing AH-64E(I) Apache Guardian (машины не оснащены РЛС AN/APG-78 Longbow), Паттанкот (Индия), 01.08.2019 (с) Jaipal Singh / EPA-EFE

Cогласно уведомлению, в поставку из вооружения войдут 551 управляемая ракета AGM-114R Hellfire (в том числе 110 опционных); 60 управляемых ракет AGM-114L Hellfire; 72 учебные ракеты M36E9 Hellfire Captive Air Training Missiles (CATM); 53 управляемые ракеты AIM-92H Stinger класса "воздух-воздух", 29 учебных ракет Stinger Captive Flight Trainers (CFT) и восемь учебных ракет Stinger Aerial Handling Trainers (AHT); (588 (в том числе 110 опционных) корректируемых ракет калибра 70 мм Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS); 5216 (в том числе 1320 опционных) неуправляемых авиационных ракет калибра 70 мм; и 93000 (в том числе 27500 опционных) выстрелов к 30-мм пушке.

По сообщениям марокканских ресурсов, в случае подписания межправительственного соглашения по FMS поставка вертолетов АН-64Е Марокко может быть начата в 2021 году.

Сейчас ВВС Марокко в качестве боевых вертолетов располагают примерно 24 уже устаревшими французскими легкими вертолетами Aérospatiale SA 342М/L Gazelle, закупавшимися с 1978 года и оснащенными ПТУР НОТ.