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Интерфакс-АВН

Мир после пандемии станет опаснее, Австралии необходимо укреплять оборону - премьер

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Полученние ВВС Канады двух первых истребителей Boeing F/A-18A Hornet из состава ВВС Австралии (австралийские бортовые номера A21-53 и A21-55). Колд-Лейк (Канада), 16-17.02.2019
Полученние ВВС Канады двух первых истребителей Boeing F/A-18A Hornet из состава ВВС Австралии (австралийские бортовые номера A21-53 и A21-55). Колд-Лейк (Канада), 16-17.02.2019.
Источник изображения: министерство национальной обороны Канады

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавируса COVID-19 серьезно подорвет систему безопасности в мире, и Австралия обязана быть готовой к подобному развитию событий, заявил в среду австралийский премьер Скотт Моррисон.

"Простая правда состоит в том, что пока мы сталкиваемся с пандемией COVID-19 у себя дома, нам также надо быть готовым к миру после COVID-19, который будет более бедным, опасным и беспорядочным", - приводит слова премьера агентство Associated press (AP).

Премьер также раскрыл планы направить на укрепление обороны страны в последующее десятилетие примерно $186 млрд.

Говоря о вызовах на международной арене, Моррисон упомянул разногласия между Индией и Китаем, территориальные проблемы в Южно-Китайском море и соперничество США и КНР.

"Отношения между Китаем и США по меньшей мере сложные, пока они состязаются в политическом, экономическом и технологическом превосходстве", - сказал премьер. В то же время он добавил, что США по-прежнему остаются "основанием нашей (австралийской - ИФ) политики безопасности".

По данным AP, оборонные планы Австралии включают в себя усиление возможностей действовать на море, в том числе за счет получения противокорабельного оружия дальнего радиуса действия, приобретение дальнобойной реактивной артиллерии и ракетных комплексов. Канберра также планируют разрабатывать и испытывать высокоскоростные ракеты дальнего радиуса действия, в том числе гиперзвуковые.

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