Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник GPS III для ВВС США

Источник изображения: Официальный Twitter компании SpaceX

Сегодня в США с космодрома на мысе Канаверал состоялся успешный старт ракеты-носителя Falcon 9. Она вывела на орбиту Земли спутник третьего поколения GPS III.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании SpaceX.

Запуск Falcon 9 состоялся в 16.10 по восточному времени. Ракета отправилась в космос с 40-й стартовой площадки.

Спутник, который тяжелая ракета Falcon 9 вывела на орбиту, весит 3,8 тонны. Он станет третьим в системе глобального позиционирования. В дальнейшем планируется создать группировку из 32 таких спутников.

Постепенно они заменят своих предшественников, которые обеспечивали GPS-сигнал по всему земному шару. Расположенная сейчас на орбите группировка спутников позволяет определять координаты объектов с точностью 3-10 метров. Новые аппараты способны это делать как минимум в три раза точнее.

Помимо этого, GPS III лучше приспособлен для борьбы с помехами, чем его предшественники. Его защита от подавления сигналов эффективнее в восемь раз.

Новые спутники выпускает американская компания Lockheed Martin. Каждый из них стоит 577 миллионов долларов и может эксплуатироваться 15 лет.

Оператором системы GPS, которой пользуются по всему миру, являются Военно-воздушные силы США.