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Безопасность США в руках SpaceX

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту третий спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщает компания разработчик носителя SpaceX.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.

При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.

В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США пользуются более 4 млрд человек в мире.

Созданием новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного аппарата оценивается в 577 млн долл. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
SpaceX
Проекты
Falcon РН
GPS
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