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Военное обозрение

В Индии считают, что покупка танков Т-14 «Армата» позволит получить преимущество над Китаем

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии продолжают обсуждать возможные аспекты усиления вооружённых сил на фоне пограничного конфликта с Китаем. Напомним, что речь идёт о конфликте в регионе Ладакх, на часть которого претендует КНР. Индийские эксперты высказывают собственное мнение по поводу того, как получить преимущество над Китаем в регионе.

В издании IDN опубликована статья, в которой говорится о необходимости усилиться не только средствами авиации и сверхзвуковыми ракетами (речь в первую очередь о ракетах «БраМос»), но и бронетехникой.

Из материала:

Хотя превосходство Т-90МС вооружённых сил Индии над китайскими танками ранее было гарантировано, введение Китаем в эксплуатацию более новых танков Type 99А и предложение ряда усовершенствованных бронемашин для Пакистана угрожают подрыву преимущества Индии. В свете этого, а также недостаточной эффективности программы танков «Арджун», Индия проявляет значительный интерес к российскому танку Т-14 «Армата» следующего поколения. Этот танк является одной из трёх активных платформ четвёртого поколения бронетехники в мире.

Автор отмечает, что если на вооружении индийских войск появится российский танк Т-14 «Армата», то это даст им неоспоримое преимущество перед Китаем. Таким образом, в Индии всерьёз рассматривается возможность ведения танковых боёв в районе Ладакха с его перепадами высот от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672 м в Сасир-Кангри. Температура в этом регионе на севере Индии может колебаться от -45 по Цельсию зимой до +37 летом.

В IDN при этом отмечается, что Т-14 объединяет в себе весь спектр новейших технологий, включая технологии защиты экипажа.

Из материала:

Танк способен поражать любую бронетехнику, а также наземные укрепления и даже низколетящую авиацию.

В то же время автор возвращается к реальности, отмечая, что пока танков Т-14 в России «выпускается слишком мало, а потому для России важно в первую очередь оснастить ими собственную армию».

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Arjun Mk II
PJ-10 Brahmos
Армата
Т-90 "Владимир"
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