Войти
Военное обозрение

Индийские танки в Ладакхе: не учтён печальный опыт использования танков СССР в горах Афганистана

74
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В течение нескольких дней после приграничной стычки с китайскими военнослужащие индийские вооруженные силы стягивали тяжелую бронетехнику в регион Ладакх. Помимо прочего это и танки.

Перебрасывались танки, несмотря на печальный опыт применения, например, советской бронетехники в высокогорных районах Афганистана. Что это – непонимание азов военной тактики или все же «бряцанье» оружием с целью отрезвить Китай?

Согласно всем классическим учебникам по военной подготовке применение автобронетанковых войск возможно только между горами и в предгорьях при наличии широких дорог. Ущелья и узкие серпантины – верная смерть для тяжелой техники. В особенности, если противник держит такие участки под огнем. В полной мере на себе это ощутили советские войска в Афганистане, когда моджахеды из переносного оружия уничтожали целые колонны бронетехники. А Ладакх представляет из себя именно сложно проходимый горный массив.

Не стоит сбрасывать со счетов и сложности эксплуатации бронетехники в горной местности. Это и быстрый износ материальной части из-за каменистой местности, перегрев двигателя и падение скорости при подъемах на высоту, в полтора раза больший расход топлива в сравнении с равнинной местностью. Все это неминуемо приводит к необходимости сопровождать танки большим количеством инженерно-технических подразделений.

Более того, Ладакх, находящийся на стыке литосферных плит – сейсмоактивен. Желание воевать с Китаем в регионе с перепадами высот от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672 м в Сасир-Кангри – безумие. Так зачем Индии влезать в такую военную авантюру? Ответ очевиден: это просто «бряцанье» оружием, с целью не допустить войны.

Политические круги Индии на фоне пограничного конфликта в зоне Ладакх всерьез обсуждают необходимость усиления своего военного потенциала не только за счет сверхзвуковых ракет БраМос и авиации, но и посредством закупки новейших танков. Ранее не вызывало сомнений превосходство Индии со своими Т-90МС над китайскими танками. Но после введения китайцами в строй своих новых Type99A и продажи Пакистану ряда модернизированных машин, Индия потеряла свое преимущество. В свете этого, а также недостаточной эффективности программы танков «Арджун», Индия проявляет значительный интерес к российскому танку нового поколения Т-14 «Армата». Принятие на вооружение этой машины даст Индии неоспоримое преимущество над Китаем - по крайней мере, так считают в самой Индии. Именно преимущество таковое, а не боевое применение играет важнейшую роль в современном мире. В конкретном случае – роль в удержании Китая от территориальных претензий в регионе Ладакх.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
Arjun Mk II
PJ-10 Brahmos
ZTZ99
Армата
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
22.12.2015
Мифы мирового рынка вооружений
05.05.2014
Дальнейшие пути развития основного боевого танка
15.08.2012
Символ боевой мощи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.07 01:34
  • 45
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 09.07 01:22
  • 1
Война, в которой нельзя проиграть
  • 09.07 01:06
  • 2
В Хабаровском крае завершилось учение инженеров ВВО с применением новейших БМР-3М и робота-сапера
  • 09.07 00:40
  • 1
Еще два катера и Черное море наше - украинский адмирал Неижпапа
  • 09.07 00:07
  • 10
Главком ВМС Украины пообещал «обуздать» Россию в Азовском море
  • 09.07 00:03
  • 110
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 08.07 23:20
  • 22
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 08.07 22:44
  • 300
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.07 22:44
  • 13
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 08.07 22:09
  • 8
Командующий ВМСУ: американские фрегаты не нужны, корвет будет достроен, а первый дивизион «Нептуна» ждем в 2021 году (Думская, Украина)
  • 08.07 21:59
  • 3
Эстония поставит Украине пистолеты Макарова для борьбы с «пророссийскими сепаратистами»
  • 08.07 21:16
  • 7
Украина взяла в заложники польские МиГ-29
  • 08.07 19:56
  • 3
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов задержан по обвинению в госизмене - госкорпорация
  • 08.07 18:17
  • 6
Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180
  • 08.07 17:32
  • 6
Шансов остаться в «живых» после удара ЭМИ-пушки нет