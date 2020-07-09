Индийские танки в Ладакхе: не учтён печальный опыт использования танков СССР в горах Афганистана

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В течение нескольких дней после приграничной стычки с китайскими военнослужащие индийские вооруженные силы стягивали тяжелую бронетехнику в регион Ладакх. Помимо прочего это и танки.

Перебрасывались танки, несмотря на печальный опыт применения, например, советской бронетехники в высокогорных районах Афганистана. Что это – непонимание азов военной тактики или все же «бряцанье» оружием с целью отрезвить Китай?

Согласно всем классическим учебникам по военной подготовке применение автобронетанковых войск возможно только между горами и в предгорьях при наличии широких дорог. Ущелья и узкие серпантины – верная смерть для тяжелой техники. В особенности, если противник держит такие участки под огнем. В полной мере на себе это ощутили советские войска в Афганистане, когда моджахеды из переносного оружия уничтожали целые колонны бронетехники. А Ладакх представляет из себя именно сложно проходимый горный массив.

Не стоит сбрасывать со счетов и сложности эксплуатации бронетехники в горной местности. Это и быстрый износ материальной части из-за каменистой местности, перегрев двигателя и падение скорости при подъемах на высоту, в полтора раза больший расход топлива в сравнении с равнинной местностью. Все это неминуемо приводит к необходимости сопровождать танки большим количеством инженерно-технических подразделений.

Более того, Ладакх, находящийся на стыке литосферных плит – сейсмоактивен. Желание воевать с Китаем в регионе с перепадами высот от 2750 м над уровнем моря в Каргиле до 7672 м в Сасир-Кангри – безумие. Так зачем Индии влезать в такую военную авантюру? Ответ очевиден: это просто «бряцанье» оружием, с целью не допустить войны.

Политические круги Индии на фоне пограничного конфликта в зоне Ладакх всерьез обсуждают необходимость усиления своего военного потенциала не только за счет сверхзвуковых ракет БраМос и авиации, но и посредством закупки новейших танков. Ранее не вызывало сомнений превосходство Индии со своими Т-90МС над китайскими танками. Но после введения китайцами в строй своих новых Type99A и продажи Пакистану ряда модернизированных машин, Индия потеряла свое преимущество. В свете этого, а также недостаточной эффективности программы танков «Арджун», Индия проявляет значительный интерес к российскому танку нового поколения Т-14 «Армата». Принятие на вооружение этой машины даст Индии неоспоримое преимущество над Китаем - по крайней мере, так считают в самой Индии. Именно преимущество таковое, а не боевое применение играет важнейшую роль в современном мире. В конкретном случае – роль в удержании Китая от территориальных претензий в регионе Ладакх.