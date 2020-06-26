В полк РХБ защиты ВВО в Приамурье поступила современная техника, которая применяется, в том числе, для борьбы с COVID-19

ЦАМТО, 25 июня. На вооружение полка РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступило около десяти специализированных машин АРС-14КМ нового поколения.

Авторазливочные станции АРС-14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять целый ряд задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции различных площадей, вооружения и военной техники, а также создавать аэрозольные завесы. Кроме того, АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.

Специалисты войск РХБ защиты ВВО неоднократно применяли образцы данной техники для ликвидации последствий ЧС в различных регионах Дальнего Востока. Так, в Амурской области военнослужащие полка в прошлом году дезинфицировали десятки городов и населенных пунктов, пострадавших от масштабных паводков. В текущем году данная техника применяется для дезинфекции ряда городов Приамурья в рамках борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.