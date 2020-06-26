Войти
ЦАМТО

В полк РХБ защиты ВВО в Приамурье поступила современная техника, которая применяется, в том числе, для борьбы с COVID-19

99
0
0
Авторазливочные станции АРС-14КМ
Авторазливочные станции АРС-14КМ.
Источник изображения: © Пресс-служба Южного военного округа/ТАСС

ЦАМТО, 25 июня. На вооружение полка РХБ защиты общевойсковой армии ВВО, дислоцированного в Амурской области, поступило около десяти специализированных машин АРС-14КМ нового поколения.

Авторазливочные станции АРС-14КМ выполнены на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-43114. Данная техника позволяет выполнять целый ряд задач по дегазации, дезактивации и дезинфекции различных площадей, вооружения и военной техники, а также создавать аэрозольные завесы. Кроме того, АРС-14КМ может применяться при ликвидации пожаров.

Специалисты войск РХБ защиты ВВО неоднократно применяли образцы данной техники для ликвидации последствий ЧС в различных регионах Дальнего Востока. Так, в Амурской области военнослужащие полка в прошлом году дезинфицировали десятки городов и населенных пунктов, пострадавших от масштабных паводков. В текущем году данная техника применяется для дезинфекции ряда городов Приамурья в рамках борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.12.2018
"Вертолеты России" сертифицируют сервисный центр в Египте в 2019 году
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
28.06.2012
В Жуковском покажут боевую технику
16.06.2010
Mistral - только начало
27.05.2010
Генерал-полковник В.В.Герасимов провел рекогносцировку на специальном полигоне ОАО «ТВК «Россия» (аэродром «Раменское»)
10.04.2007
Россия и Казахстан могут создать судостроительное СП
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 01:12
  • 1
Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы
  • 26.06 01:08
  • 5
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 26.06 00:59
  • 14
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 26.06 00:34
  • 4
По гитлеровским лекалам
  • 25.06 21:40
  • 12
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 25.06 21:38
  • 8
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 25.06 20:56
  • 1
Подарок АНБ и ЦРУ
  • 25.06 19:35
  • 4
"Без ограничений". Военный эксперт о беспилотном аппарате "Посейдон"
  • 25.06 19:33
  • 37
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 25.06 19:30
  • 75
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 19:30
  • 4
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 25.06 19:15
  • 68
Где забуксовала «Армата»
  • 25.06 19:11
  • 24
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 25.06 19:01
  • 11
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 18:53
  • 6
Импортозамещение невозможно – банкиры России