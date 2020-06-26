Новое обострение в Сирии: САА стягивает силы и средства к линии разграничения в Идлибе

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Из Сирии приходят сообщения об увеличении концентрации сил и средств сирийских правительственных войск на юге и востоке провинции Идлиб. Напомним, что несколько дней назад из Сирии пришли сообщения о том, что САА якобы нанесла удар по сопредельной территории Идлиба «в районе нахождения турецкого наблюдательного пункта». После этого появились сообщения о нанесении ответного удара с применением турецких беспилотников.

На этом фоне появились сообщения о приближении к линии разграничения, в том числе в районе города Серакиб отрядов боевиков, которые поддерживаются Турцией. В первую очередь речь идёт о росте концентрации представителей террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Боевики стягивают к линии разграничения артиллерийские установки, пикапы с пулемётами и ЗУ, миномёты, другие вооружения и технику.

В сообщениях говорится, что турецкий ударный беспилотник осуществил ракетную атаку позиций сирийских правительственных войск в районе населённого пункта Бабила - неподалёку от находящегося под контролем САА города Маарет ан-Нууман.

Источник изображения: Твиттер/basrakh

Также из САР поступает информация о боях САА с боевиками в провинции Хама.

Напомним, что некоторое время назад сразу несколько провинций Сирии, включая Дейр-эз-Зор, Сувейда и Хама, подверглись бомбардировкам с воздуха. На телеканале "Аль-Арабия" высказали предположения относительно того, что удары наносились израильской авиацией. В министерстве обороны Израиля эти заявления оставили без комментариев.