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США довооружатся F-22

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Источник изображения: Фото: Ethan Miller / Getty Images

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность смены статуса старых моделей истребителей поколения F-22 Raptor, которые в настоящее время используются для подготовки пилотов, с учебно-тренировочного на оперативно-боевой, сообщает Breaking Defense.

Издание отмечает, что к такому решению американские военные пришли, в частности, из-за нехватки двигателей для истребителей F-22 Raptor, производство которых остановлено несколько лет назад.

В мае F-22 Raptor разбился в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США.

В марте американская военно-промышленная компания Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

В 1996–2011 годы Lockheed Martin произвела 187 серийных F-22 Raptor.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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