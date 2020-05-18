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Истребитель F-22 разбился в США

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Источник изображения: Фото: Kamran Jebreili / AP

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor разбился в штате Флорида неподалеку от авиабазы Эглин ВВС США, сообщает USA Today.

Пилот катапультировался, его госпитализировали.

Истребитель потерпел крушение примерно в 20 километрах от основной части авиабазы. Во время полета он выполнял рутинную учебную задачу.

Разбившийся самолет входил в 43-ю истребительную эскадрилью, которая занимается углубленной подготовкой пилотов F-22. Это одно из старейших авиационных соединений ВВС США, оно участвовало в обеих мировых войнах и войне во Вьетнаме. В начале 2000-х эскадрилья стала первым подразделением для подготовки летчиков для пилотирования F-22, первых на тот момент истребителей пятого поколения.

Предыдущий случай потери F-22 произошел в ноябре 2012 года. Тогда самолет упал в лесистой местности во Флориде.

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Страны
Вьетнам
США
Продукция
F-22
Проекты
Истребитель 5 поколения
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