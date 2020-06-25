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ТАСС

Космонавт Иван Вагнер поможет астронавтам NASA во время выхода с МКС в открытый космос

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Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер
Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Источник изображения: © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

Во время работы в открытом космосе астронавты осуществят замену трех старых водородно-никелевых батарей

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Иван Вагнер и астронавт NASA Даглас Хёрли будут контролировать ход операций с помощью дистанционного манипулятора во время предстоящего в пятницу, 26 июня, выхода в космос с Международной космической станции (МКС) астронавтов Криса Кэссиди и Роберта Бенкена. Об этом сообщила в среду в ходе брифинга в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) руководитель программы выхода в космос NASA Эллисон Болинджер. Трансляция брифинга шла на сайте космического ведомства США.

Во время работы в открытом космосе астронавты осуществят замену трех старых водородно-никелевых батарей на новые литий-ионные, доставленные на станцию в мае японским грузовым кораблем "Конотори-9" ("Аист-9"). "Даглас Хёрли и Иван Вагнер будут не только контролировать работу дистанционного манипулятора во время операции, но и работу видеокамер на скафандрах астронавтов", - пояснила Болинджер.

По ее словам, выход в космос намечен на 07:35 по времени Восточного побережья США (14:35 мск) из шлюза Quest, продолжительность работ составит около семи часов. "Экипаж МКС уже начал работу по подготовке к выходу в космос, - добавила Болинджер. - Сейчас проводится работа по проверке необходимых инструментов и подготовка скафандров". Она отметила, что и для Кэссиди, и для Бенкена это будет уже седьмой выход в космос.

Сейчас на борту МКС находятся пять членов экипажа - российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также астронавты NASA Роберт Бенкен, Крис Кэссиди и Даглас Хёрли.

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