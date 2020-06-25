В Сети появился снимок трёх типов ЗРПК «Панцирь» в одном строю

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Появившийся в Сети после одной из тренировок при подготовке к параду Победы снимок вызвал интерес у пользователей. Речь идет о кадре, где во время прохождения механизированной колонны были зафиксированы сразу три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Что же за "Панцири" увидим мы на параде, который пройдет уже сегодня на Красной площади в Москве.

Как ранее сообщали в Минобороны, в механизированной колонне будут представлены три типа ЗРПК: арктический "Панцирь", стоящий в настоящее время на вооружении "Панцирь-С1" и перспективный, созданный специально для российской армии новый "Панцирь-СМ".

Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, — "Панцирь-СМ". У нас будут три типа "Панцирей": "Панцирь-СМ", обычный и "Арктический"

- заявил по этому поводу главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

Таким образом, можно констатировать, что два комплекса "Панцирей" - арктический и стоящий на вооружении, - уже демонстрировались на предыдущих парадах. Интерес вызывает новый комплекс "Панцирь-СМ".

По имеющейся информации, новый ЗРПК создан специально для российской армии, на экспорт он поставляться не будет. Зенитный комплекс располагается на колесном шасси "Торнадо-К". Для борьбы с беспилотниками "Панцирь-СМ" имеет ракеты меньшего размера, чем стандартные. Также сообщалось об установке новой многофункциональной прицельной станции с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Поступление новых ЗРПК в российскую армию возможно уже в 2021 году.