Войти
Военное обозрение

В Сети появился снимок трёх типов ЗРПК «Панцирь» в одном строю

574
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Появившийся в Сети после одной из тренировок при подготовке к параду Победы снимок вызвал интерес у пользователей. Речь идет о кадре, где во время прохождения механизированной колонны были зафиксированы сразу три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Что же за "Панцири" увидим мы на параде, который пройдет уже сегодня на Красной площади в Москве.

Как ранее сообщали в Минобороны, в механизированной колонне будут представлены три типа ЗРПК: арктический "Панцирь", стоящий в настоящее время на вооружении "Панцирь-С1" и перспективный, созданный специально для российской армии новый "Панцирь-СМ".

Должен заметить, что представим абсолютно новую машину, которая нигде не показывалась, — "Панцирь-СМ". У нас будут три типа "Панцирей": "Панцирь-СМ", обычный и "Арктический"

- заявил по этому поводу главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

Таким образом, можно констатировать, что два комплекса "Панцирей" - арктический и стоящий на вооружении, - уже демонстрировались на предыдущих парадах. Интерес вызывает новый комплекс "Панцирь-СМ".

По имеющейся информации, новый ЗРПК создан специально для российской армии, на экспорт он поставляться не будет. Зенитный комплекс располагается на колесном шасси "Торнадо-К". Для борьбы с беспилотниками "Панцирь-СМ" имеет ракеты меньшего размера, чем стандартные. Также сообщалось об установке новой многофункциональной прицельной станции с фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.

Поступление новых ЗРПК в российскую армию возможно уже в 2021 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
16.06.2020
Комплексы ПВО «Тор» сбили в Сирии более 45 беспилотников
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
24.10.2018
Закодированы на отставание
24.01.2018
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 11:48
  • 8
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 11:39
  • 1
Кризисная воронка
  • 25.06 11:25
  • 4
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 25.06 11:23
  • 73
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 10:09
  • 65
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 25.06 09:06
  • 1
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 25.06 08:51
  • 9
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 25.06 08:27
  • 14
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 25.06 06:55
  • 1
Германская зенитная самоходная установка для борьбы с малыми БЛА
  • 24.06 23:37
  • 5
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 22:45
  • 35
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации