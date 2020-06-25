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Военное обозрение

В сети обсуждаются особенности оружия хорватских военных в составе корпуса НАТО

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Источник изображения: Твиттер/мультинациональный корпус НАТО

Натовский мультинациональный (многонациональный) корпус провёл очередные тренировки. На этот раз в тренировках были задействованы военнослужащие польской пехотной бригады и 15-й сводной бригады НАТО – корпус «Северо-Восток».

Внимание пользователей из стран НАТО привлекло оружие, которое используется военнослужащими этого корпуса.

В частности, в сети был задан вопрос по поводу штурмовых винтовок, которые используются солдатами хорватского подразделения в составе упомянутого многонационального корпуса Североатлантического военного блока.

На фото к материалу изображён представитель именно хорватского подразделения в составе натовского корпуса с одним из вариантов штурмового оружия VHS. Это буллпап-винтовка HS Produkt VHS-2 хорватского производства под патрон 5,56×45 мм NATO.

Штурмовая винтовка в своё время начала поставляться в хорватские войска на замену автоматам производства югославских времён.

Особое внимание в данном случае привлекает отсутствие на штурмовой винтовке хорватского военного стандартного для VHS-2 прицельного приспособления. Речь идёт о высоко расположенной мушке. С момента постановки такого оружия на вооружение армии Хорватии у военнослужащих стали появляться претензии к такому расположению и «некоторых неудобствах во время прицеливания». На фото видно, что мушка с упомянутым расположением высоко над стволом отсутствует. При этом остаётся вопрос: снял ли её производитель "в заводском варианте" или же это решение конкретного военнослужащего.

К удобствам этой винтовки относят относительно небольшой переключатель режимов ведения огня, расположенный над пистолетной рукоятью. Это позволяет, по словам военнослужащих хорватского контингента, «чувствовать оружие даже в перчатках».

Другое фото с тех же тренировок:

Источник изображения: Твиттер/мультинациональный корпус НАТО

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Хорватия
Югославия
Проекты
NATO
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