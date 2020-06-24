Raytheon выполнила управляемый пуск боеприпаса "СтормБрейкер" с борта "Супер Хорнет"

ЦАМТО, 23 июня. Компания Raytheon Missiles and Defense объявила о проведении первого управляемого пуска с борта истребителя F/A 18E/F "Супер Хорнет" нового высокоточного авиационного боеприпаса "СтормБрейкер" (StormBreaker).

Во время проведенных ВМС США на полигоне базы "Патаксент Ривер" испытаний боеприпас GBU-53/B "СтормБрейкер" успешно отделился от самолета и, получив данные целеуказания, продолжил полет по направлению к мишени (заданная точка в море). Другие детали испытаний, в том числе высота пуска и дальность до цели, не разглашались.

F/A 18E/F "Супер Хорнет" станет вторым боевым самолетом, на борт которого будет интегрирован боеприпас. Первым стал F-15E "Игл". Кроме того, предполагается, что в период 2022-2023 гг. боеприпас войдет в состав комплекта вооружения истребителей F-35B/C в рамках модернизации этой платформы к версии Блок.4.

Командование ВМС США планирует объявить о достижении "СтормБрейкер" начальной готовности к боевому применению с борта F/A 18E/F в четвертом квартале 2020 года.

По заявлению директора программы "СтормБрейкер" Кристи Стагг, "СтормБрейкер" – единственный боеприпас (в составе ВС США), который позволяет пилотам поражать движущиеся цели в плохую погоду или при наличии пыли, тумана или дыма в районе их нахождения. Таким образом, после завершения интеграции боеприпаса пилоты могут получить преимущество, используя плохую видимость в своих интересах.

Как сообщал ЦАМТО, "СтормБрейкер", ранее носивший обозначение SDB-2 (Small Diameter Bomb 2), представляет собой планирующий высокоточный боеприпас, оснащенный складными крыльями для увеличения дальности полета, двусторонним каналом передачи данных, обеспечивающим возможность обновления данных о местоположении цели в ходе полета и передачи информации о результатах выполнения задачи.

Боеприпас оборудован новейшей трехрежимной ГСН (включает радиолокационную ГСН миллиметрового диапазона, тепловизионную ГСН и полуактивную лазерную ГСН) для максимального повышения эффективности и гибкости применения. В обычной обстановке пилот получит возможность поражать неподвижные и движущиеся цели даже в неблагоприятных погодных условиях и на большой дальности за счет применения инфракрасного и радиолокационного каналов. Кроме того, для поражения объектов противника может использовать система GPS-навигации и полуактивная лазерная система наведения. Как сообщалось ранее, боеприпас массой около 93 кг получит алгоритм классификации типа техники (колесная или гусеничная) и сможет поражать цели на дальностях до 70 км.