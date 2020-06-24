Корабли ТОФ на учениях в Японском море атаковали глубинными бомбами подводную лодку условного противника

Владивосток. 23 июня. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) в акватории Японского моря провела учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника.

"В учении приняли участие малые противолодочные корабли "Советская Гавань" и "Кореец", - сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

Корабли при поддержке двух противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации флота провели поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступила дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил ТОФ.

После обнаружения субмарины и подтверждения ее координат корабельными гидроакустическими средствами, корабли произвели залп противолодочными глубинными бомбами, говорится в сообщении.