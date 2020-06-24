При поиске дурманящего вещества в российском сегменте МКС сломался прибор

При поиске бензола в российском сегменте Международной космической станции (МКС) сломался американский прибор определения качества воздуха AQM-1. Об этом сообщается на сайте НАСА.

«AQM-1 сделал два замера в российском сегменте, после чего в нем сработал предохранитель. Прибор был возвращён в американский сегмент для анализа, который выявил короткое замыкание внутри AQM-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за отказа прибора экипаж восстановил воздухообмен между российским и американским сегментами.

Бензол оказывает на человека одурманивающее действие. В высокой концентрации ядовит. Он используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Ранее в июне прибор был перемещен в российский служебный модуль «Звезда», чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола.

В мае в «Роскосмосе» сообщали, что в воздухе на МКС повысилась концентрация бензола. Отмечалось, что угрозы для экипажа станции нет. Концентрация паров увеличивалась, но не превышала допустимую норму.