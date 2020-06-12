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Найденное на МКС дурманящее вещество решили поискать в российском модуле

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Экипаж Международной космической станции (МКС) проводит измерения уровня бензола в российском модуле «Звезда» в попытке найти источник его появления. Об этом сообщает НАСА на своем сайте.

«Прибор для определения качества воздуха AQM был перемещен в российский служебный модуль "Звезда", чтобы наземные специалисты смогли понаблюдать за изменением уровня бензола», — говорится в сообщении.

Также на этой неделе планируется разделить атмосферу российского и американского сегмента, чтобы понять, где находится источник бензола.

Сообщается, что на МКС в настоящее время работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Бензол оказывает на человека одурманивающее воздействие. В высокой концентрации ядовит. Он используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

В мае в «Роскосмосе» сообщали, что в воздухе на МКС повысилась концентрация бензола. Отмечалось, что угрозы для экипажа станции нет. Концентрация паров увеличивалась, но не превышала допустимую норму.

В 2019 году экипаж МКС почувствовал необычный запах после присоединения американского корабля Dragon 2 компании SpaceX. Выяснилось, что в атмосфере станции резко повысилось содержание изопропилового спирта, концентрация которого составила около шести миллиграммов на кубический метр при обычном показателе 0,1 миллиграмма на кубический метр. По

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