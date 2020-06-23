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ЦАМТО

На КнААЗ 60 лет назад началась подготовка к серийному производству ракет П-6 для атомного флота

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КнААЗ
Эмблема Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А.Гагарина (КнААЗ).
Источник изображения: www.knaapo.ru

ЦАМТО, 22 июня. Комсомольские авиастроители 60 лет назад начали подготовку к серийному производству ракет П-6 – "убийц плавающих аэродромов".

По окончании Второй мировой войны началось противостояние между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции: Советским Союзом с одной стороны и странами Запада с другой. В агрессивных планах американских военных и их союзников по НАТО особая роль отводилась ударным авианосцам, несшим самолеты с тактическим ядерным вооружением. Так как СССР не имел возможности парировать эту угрозу имеющимися средствами, советским руководством было принято решение о строительстве кораблей – носителей ракет класса "корабль-корабль" для поражения авианосцев. В ОКБ-52 под руководством генерального конструктора Владимира Челомея была разработана ракета П-6 (4К-48), которая поражала корабли противника в управляемом или самонаводящемся режиме.

В июне 1960 года Постановлением Правительства СССР изготовителем этих ракет был определен Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Примечательно, что носителями нового грозного оружия стали атомные подводные ракетоносцы проекта 675, также строившиеся в Комсомольске-на-Амуре.

Летом 1960 года в обстановке строгой секретности 18 конструкторов Комсомольского авиазавода были проинформированы о начале подготовки к производству нового изделия. Главным куратором этого направления на заводе стал Виталий Копылов в ранге заместителя главного инженера.

Уже в феврале 1962 года была выпущена первая серийная ракета П-6.

Ракета П-6 напоминала небольшой беспилотный самолет с турбореактивным двигателем и нижним расположением воздухозаборника. Мощная боевая часть фугасно-кумулятивного типа позволяла ракете П-6, поражать корабли противника на дальности до 450 км. Сходство с самолетом дополняли клепаная конструкция корпуса и наличие бортовых систем: гидравлическая, топливная, пневматическая, БРЭО. Автоматическое управление позволяло ракете самостоятельно избирать наиболее крупную цель в корабельном ордере для поражения. Впервые в истории мирового ракетостроения П-6 имела крыло, автоматически раскрываемое в полете.

Ракеты П-6, которые строились на Комсомольском авиазаводе до 1965 года, обеспечили не только обороноспособность страны в тот период, но и стали фундаментом, на базе которого впоследствии был налажен выпуск новой ракеты для Военно-морского флота. "Аметист", сменивший на конвейере КнААЗ ракету П-6, стал достойным продолжателем заложенных традиций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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