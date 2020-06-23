Армия Йемена сдаёт позиции в центре страны без боя: хуситы открыли второй фронт

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Йеменские информационные источники сообщают о том, что отряды группировки «Ансар Аллах», которые часто называют хуситами, открыли второй фронт в Йемене. Создав крупную (по меркам самих хуситов) группировку сил и средств в районе города Кания, отряды «Ансар Аллах» буквально за несколько часов сумели развить наступление, в ходе которого под свой контроль взяли сразу несколько городов и посёлков – Джабаль-аль-Файлак, Аль-Домани, окраины города Радман, Аба-эль-Дахбан, Аль-Баяда и др.

По последним сведениям, неожиданным открытием второго фронта в центральной части страны хуситы решили важную для себя задачу. Крупная группировка в провинции Мариб может быть использована практически на любом направлении, причём любое её использование – удар в тыл силам армии йеменского правительства и так называемой саудовской коалиции.

На этом фоне несколько отрядов хуситов в очередной раз вышли к границе Саудовской Аравии и осуществили обстрел саудовских войск в районе города Джизан.

Основная цель хуситов на данный момент – взять под свой контроль район Махлия. Это позволит разрезать линии сообщения между двумя группами войск Йемена и их саудовских союзников.

При этом в самом Йемене сетуют на то, что йеменские военные в случае приближения группировок «Ансар Аллах» зачастую фактически отказываются от боя, сдавая и свои позиции, и населённые пункты. Это вызывает гнев и в стане саудовского командования, ведь нередко взятие этих позиций и городов в своё время сопровождалось немалыми потерями. Хуситы на своём втором фронте продвигаются весьма активно, увеличивая территории контроля.

Вопросы вызывает и то, как при наличии современных средств разведки и вооружений у всё той же саудовской коалиции она "проморгала" увеличение концентрации сил и средств хуситов в провинции Мариб.