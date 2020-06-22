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В России оценили шансы Украины ударить по кораблям в Новороссийске

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

У Украины нет шансов ударить новой крылатой противокорабельной ракетой Р-360 комплекса «Нептун» по российским кораблям в Новороссийске. Так сделанное ранее украинским военным экспертом заявление оценил бывший начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения Воздушно-космических войск (ВКС) России, полковник Сергей Хатылев в беседе с Ura.ru.

По словам Хатылева, в случае необходимости российская морская военная база сможет отразить нападение дежурными силами, не привлекая дополнительные средства, поскольку оснащена «не хуже военной базы в Севастополе». «Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела», — подчеркнул полковник.

Он также отметил, что «Нептун» на самом деле представляет собой переработанную версию советского вооружения 1980-1990-х годов. При этом, уточнил Хатылев, украинские военные уже испытывали данную ракету на надводных целях, однако добиться улучшенных характеристик им не удалось.

Ранее в июне украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что противокорабельная ракета комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. По его словам, появление такой ракеты якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.

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Страны
Россия
Украина
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