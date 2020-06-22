На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.

По его словам, появление такой ракеты якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск. Он также выразил мнение, что головка самонаведения украинской ракеты может иметь большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога Х-35.

Однако эксперт заметил, что финансовое состояние Украины может послужить причиной проблем на этапе серийного производства «Нептуна». По его словам, единственный завод твердого топлива для комплекса в стране прекратил свою работу.

Вместе с тем Жирохов считает, что появление на вооружении таких комплексов позволит украинскому военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях.

Ранее украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, в ходе которых была успешно уничтожена заданная цель. За испытаниями комплекса следила российская сторона.

Ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.