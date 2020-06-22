Войти
Военное обозрение

Пентагон показал фото «российских» самолетов и РЛС П-18 на военной базе Хафтара в Ливии

634
0
+2

Источник изображения: Twitter/AFRICOM

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотоснимки, которые, по мнению американских военных, свидетельствуют о присутствии российской военной авиации в Ливии.

Снимки, как утверждается на официальном аккаунте AFRICOM в Twitter, были сделаны на военной базе Эль-Джуфра, которая в настоящее время находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. На представленных фотографиях, как считают американские военные, – истребитель МиГ-29, бомбардировщик Су-24 и радиолокационная станция П-18.

В Африканском командовании ВС США утверждают, что эта техника была переброшена в Ливию для оказания поддержки российским частным военным компаниям, которые якобы воюют на стороне Халифы Хафтара против верных Правительству национального согласия войск. База Эль-Джуфра как раз находится примерно на границе зон, контролируемых, соответственно, войсками ЛНА и ПНС.

Напомним, что ранее Африканское командование ВС США утверждало, что из Сирии, с авиабазы Хмеймим, в Ливию были переброшены 14 самолетов МиГ-29 и несколько Су-24. При этом для сокрытия их принадлежности к ВКС России, самолеты якобы перекрасили. Американская сторона акцентирует внимание на том, что прибытие самолетов является нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию.

Мы знаем, что эти истребители еще не были в Ливии. Очевидно, что они поставлены Россией, а не какой-то другой страной,

- заявил директор по связям с общественностью Африканского командования ВС США полковник Крис Карнс.

Источник изображения: Twitter/AFRICOM

Однако если взглянуть на фото, то можно поставить слова американского полковника под вопрос. Слишком странно выглядит объект, который американцы определили как РЛС П-18 «Терек». Да и не стоит забывать, что эта РЛС советского производства в свое время поставлялась во многие страны, в том числе и в Египет, который находится по соседству с Ливией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Россия
Сирия
США
Продукция
МиГ-29
П-18
Су-24
Компании
ООН
Проекты
ЧВК
Похожие новости
27.05.2020
Ждет ли Ливию судьба Судана?
26.05.2020
The Washington Post (США): баланс сил в Ливии меняется, а судьбу страны контролируют Турция и Россия
02.12.2019
Ливийский тупик НАТО
19.11.2019
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 22:10
  • 8
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 22.06 21:51
  • 42
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 22.06 21:36
  • 54
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 22.06 20:21
  • 322
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 22.06 20:00
  • 66
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 22.06 18:19
  • 9
"Изменит игру". США испытали "умную" авиабомбу "Золотая Орда"
  • 22.06 17:50
  • 3
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
  • 22.06 16:02
  • 1
«Отсылка к Курильским островам»: генерал прокомментировал появление B-52H ВВС США над Охотским морем
  • 22.06 15:36
  • 1
Сверхзвуковая "ответка": чем опасен для врага Ту-22М3
  • 22.06 13:31
  • 8
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 22.06 13:29
  • 3
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 22.06 13:02
  • 15
«Ильюшин» слетел с катушек
  • 22.06 12:36
  • 2
Минобороны РФ взыскивает с "Калашникова" еще 54 млн рублей
  • 22.06 12:12
  • 1
Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
  • 22.06 11:44
  • 1
The National Interest (США): Россия думает, что выиграет ядерную войну?