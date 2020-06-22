Пентагон показал фото «российских» самолетов и РЛС П-18 на военной базе Хафтара в Ливии

Источник изображения: Twitter/AFRICOM

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) опубликовало новые фотоснимки, которые, по мнению американских военных, свидетельствуют о присутствии российской военной авиации в Ливии.

Снимки, как утверждается на официальном аккаунте AFRICOM в Twitter, были сделаны на военной базе Эль-Джуфра, которая в настоящее время находится под контролем Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. На представленных фотографиях, как считают американские военные, – истребитель МиГ-29, бомбардировщик Су-24 и радиолокационная станция П-18.

В Африканском командовании ВС США утверждают, что эта техника была переброшена в Ливию для оказания поддержки российским частным военным компаниям, которые якобы воюют на стороне Халифы Хафтара против верных Правительству национального согласия войск. База Эль-Джуфра как раз находится примерно на границе зон, контролируемых, соответственно, войсками ЛНА и ПНС.

Напомним, что ранее Африканское командование ВС США утверждало, что из Сирии, с авиабазы Хмеймим, в Ливию были переброшены 14 самолетов МиГ-29 и несколько Су-24. При этом для сокрытия их принадлежности к ВКС России, самолеты якобы перекрасили. Американская сторона акцентирует внимание на том, что прибытие самолетов является нарушением эмбарго ООН на поставку вооружений в Ливию.

Мы знаем, что эти истребители еще не были в Ливии. Очевидно, что они поставлены Россией, а не какой-то другой страной,

- заявил директор по связям с общественностью Африканского командования ВС США полковник Крис Карнс.

Источник изображения: Twitter/AFRICOM

Однако если взглянуть на фото, то можно поставить слова американского полковника под вопрос. Слишком странно выглядит объект, который американцы определили как РЛС П-18 «Терек». Да и не стоит забывать, что эта РЛС советского производства в свое время поставлялась во многие страны, в том числе и в Египет, который находится по соседству с Ливией.