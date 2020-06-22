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Точечно убивающий людей «Адский огонь» попал на видео

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Схематическое изображение ракеты Hellfire AGM-114R9X.
Схематическое изображение ракеты Hellfire AGM-114R9X.
Источник изображения: thedrive.com

Секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь»), используемые США для точечного уничтожения людей за рубежом, попали на видео. На соответствующий ролик, опубликованный в Twitter пользователем TRintheworld, обратило внимание The Drive.



По данным американского издания, продемонстрированные на видео фрагменты оружия, примененного в сирийском Идлибе для уничтожения находящегося в пикапе человека, имеют следующую маркировку — P/N: 13707784, AGM-114R-9X, S/N: 2007108 и Lot: MGP17K835M131.

The Drive отмечает, что в действительности в атаке на внедорожник были задействованы не менее трех ракет AGM-114R9X Hellfire, что привело к гибели двух террористов (граждан Йемена и Иордании).

В декабре 2019 года издание отметило, что известно несколько разновидностей AGM-114R9X Hellfire, в частности, с обозначениями R9B, R9E, R9G и R9H, последняя из которых, вероятно, вообще не имеет взрывающихся компонентов в боеголовке.

В том же месяце The Drive обратило внимание на снимки боевой части сработавшей AGM-114R9 Hellfire, использованной для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии, которая фактически представляет собой пенетратор, образованный шестью откидными лезвиями.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Йемен
Сирия
США
Продукция
AGM-114
Р-17
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