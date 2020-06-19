Путин опубликовал в американском журнале авторскую статью к юбилею Победы на основе редких архивных документов

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Статья президента РФ Владимира Путина с оценкой событий, предшествовавших Второй мировой войне, и в частности о "мюнхенском сговоре", опубликована в американском журнале National Interest.

Статья называется "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны". В подводке к статье редакция журнала отмечает, что президент РФ в ней, в частности, говорит о попытках европейских политиков и в особенности польских руководителей положить под сукно факт "мюнхенского сговора".

Глава государства приурочил ее написание к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, статья вышла в свет за два дня до парада Победы на Красной площади, который в этом году из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Впервые о намерении написать статью к годовщине Победы Путин сказал в декабре 2019 года на большой ежегодной пресс-конференции. Он сообщил тогда, что ознакомился с уникальными архивными материалами, где "все разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням - как происходил процесс умиротворения Гитлера".

Путин заявил об этом 19 декабря, а 20 декабря на неформальной встрече лидеров СНГ в Москве он не только продемонстрировал коллегам по Содружеству эти архивные документы, но и, основываясь на выдержках из них, выступил с почти часовым комментарием по поводу резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 года "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".

Президент выразил крайнее удивление содержанием резолюции, обратив внимание на то, что согласно этой бумаге "так называемый пакт Молотова-Риббентропа (...) поделил Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что положило дорогу к началу Второй мировой войны". Путин с возмущением отметил, что в этой резолюции европейские депутаты требуют от России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов".

Президент РФ тогда впервые отметил (позже он неоднократно возвращался к данному аспекту), что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом в череде подобных подписанных с гитлеровской Германией другими государствами: Польшей (пакт Пилсудского-Гитлера, 1934 год), Великобританией (англо-германское морское соглашение, открывшее дорогу Гитлеру к постройке фашистского флота, 1935 год), снова Великобританией четырьмя годами позже (после "мюнхенского сговора" в 1938 году), Францией (1938 год), Литвой (1939 год) и Латвией (1939 год).

Путин, ссылаясь на архивные документы, подчеркивал, что СССР пошел на подписание пакта "только после того, как были исчерпаны все возможности и были отклонены все предложения Советского Союза о создании единой системы безопасности, антифашистской коалиции, по сути дела в Европе".

В частности, опираясь на записи беседы между Гитлером и министром иностранных дел Польши Юзефом Беком от 5 января 1939 года, президент РФ сделал вывод, что их высказывания можно рассматривать как свидетельство "военного союза против СССР".

Давая оценку ситуации с мюнхенским соглашением ("мюнхенский сговор"), по итогам которого Германия и Польша поделили территорию Чехословакии в 1938 году, Путин говорил: "СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками. Раздел Чехословакии был предельно жестким и циничным, по сути это был грабеж, и можно со всем основанием утверждать, что именно мюнхенский сговор послужил поворотным моментом в истории, после которого Вторая мировая война стала неизбежной".

В связи с этим, говоря о пакте Молотова-Риббентропа, Путин подчеркивал, что СССР в 1939 году остался практически в изоляции и последним из стран Европы был вынужден подписывать с Гитлером такой документ.

"Да, там есть секретная часть о разделе какой-то территории, но мы не знаем, что есть в других соглашениях европейских стран с Гитлером, потому что если мы вскрыли эти документы, то в западных столицах все хранится под грифом "секретно", мы ничего не знаем, что там было. Но нам теперь и знать не нужно, потому что по фактам мы видим, что сговор был, что был раздел независимого демократического государства - Чехословакии, и в этом участвовал не только Гитлер, но и прежние руководители этих государств", - говорил президент в декабре прошлого года.

Позже, в мае текущего года, президент, продолжая тему раздела Чехословакии в 1938 году, предложил зарубежным коллегам осудить "мюнхенский сговор". В интервью в рамках фильма "Война за память" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) Путин напомнил, что Советский Союз "в конце 80-х годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа". "Но почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое - не осудить вот этот раздел Чехословакии?" - сказал президент.

Он вновь повторил, что "в 38-м году ведущие западные страны встретились в Мюнхене с Гитлером и подписали соответствующий документ, который мы всегда называли "мюнхенским сговором" и отдали на растерзание Чехословакию". "И как бы там приятно или неприятно было кому-то, но в этом поучаствовала Польша тогдашняя, напрямую вступили в сговор с Гитлером, причем персонально с ним, договариваясь о том, что Польша заберет часть Чехословакии - Тешинскую область и еще один прилегающий район", - сказал президент РФ.

Путин утверждал, что СССР в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, предпринимал "колоссальные усилия" для создания антигитлеровской коалиции, однако никем не был поддержан.